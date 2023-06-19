Заживо сгоревшими в машине, которая упала с обрыва в КБР, оказались три сестры

В легковушке, которая загорелась, упав с обрыва рядом с посёлком Нижний Чегем в Кабардино-Балкарии, находились три сестры. Об этом сообщает SHOT.

Горящая машина, упавшая с обрыва в Кабардино-Балкарии. Видео © SHOT

Напомним, накануне стало известно, что три человека погибли после падения автомобиля в обрыв в Кабардино-Балкарии. По данным телеграм-канала, жертвами стали три сестры: 42-летняя Арина, 43-летняя Амина и 48-летняя Альбина. Сейчас подробности этого дела выясняют следователи. Известно, что их четвёртая сестра недавно покончила жизнь самоубийством.