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19 июня, 11:08
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Заживо сгоревшими в машине, которая упала с обрыва в КБР, оказались три сестры

Погибшими в автомобиле, который упал с обрыва в КБР, оказались три сестры

В легковушке, которая загорелась, упав с обрыва рядом с посёлком Нижний Чегем в Кабардино-Балкарии, находились три сестры. Об этом сообщает SHOT.

Горящая машина, упавшая с обрыва в Кабардино-Балкарии. Видео © SHOT

Напомним, накануне стало известно, что три человека погибли после падения автомобиля в обрыв в Кабардино-Балкарии. По данным телеграм-канала, жертвами стали три сестры: 42-летняя Арина, 43-летняя Амина и 48-летняя Альбина. Сейчас подробности этого дела выясняют следователи. Известно, что их четвёртая сестра недавно покончила жизнь самоубийством.

Ранее Лайф писал, что в Чувашии три человека погибли в протаранившей бензовоз легковушке. Среди них 12-летний ребёнок.

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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