"Есть вопрос к звёздочкам": В Киеве после щита решили взяться за меч "Родины-матери"
Украинский скульптор Пергаменщик призвал убрать звёзды с меча "Родины-матери"
"Декоммунизированный" монумент "Родина-мать" в Киеве. Фото © Getty Images / Maxym Marusenko
В Киеве предложили расширить так называемую декоммунизацию монумента "Родина-мать". Ранее с её щита был демонтирован герб СССР, теперь же хотят убрать две пятиконечные советские звезды с рукоятки меча. С таким предложением выступил украинский скульптор Алексей Пергаменщик. По его мнению, следует заменить гарду на такую, какая была у князей Владимира и Святослава.
Одна из звёзд на монументе "Родина-мать" в Киеве. Фото © Telegram / "Политика страны"
"Есть вопрос к звёздочкам, которые находятся на гарде меча. Я бы заменил гарду меча на такую, которая была у князей Владимира и Святослава", — сказал Пергаменщик в эфире телеканала "Днепр.ТВ".
Напомним, 1 августа советский герб — серп и молот — сняли со щита монумента "Родина-мать" в Киеве. По словам и.о. министра культуры Украины Ростислава Карандеева, символика будет помещена в местный музей истории Второй мировой войны. А сам памятник ранее решено было переименовать в "Украину-мать".