"Есть вопрос к звёздочкам": В Киеве после щита решили взяться за меч "Родины-матери"

В Киеве предложили расширить так называемую декоммунизацию монумента "Родина-мать". Ранее с её щита был демонтирован герб СССР, теперь же хотят убрать две пятиконечные советские звезды с рукоятки меча. С таким предложением выступил украинский скульптор Алексей Пергаменщик. По его мнению, следует заменить гарду на такую, какая была у князей Владимира и Святослава.