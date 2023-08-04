Регион

Уведомления отключены

4 августа, 17:29

"Есть вопрос к звёздочкам": В Киеве после щита решили взяться за меч "Родины-матери"

Украинский скульптор Пергаменщик призвал убрать звёзды с меча "Родины-матери"

<p>"Декоммунизированный" монумент "Родина-мать" в Киеве. Фото © Getty Images / Maxym Marusenko</p>

"Декоммунизированный" монумент "Родина-мать" в Киеве. Фото © Getty Images / Maxym Marusenko

В Киеве предложили расширить так называемую декоммунизацию монумента "Родина-мать". Ранее с её щита был демонтирован герб СССР, теперь же хотят убрать две пятиконечные советские звезды с рукоятки меча. С таким предложением выступил украинский скульптор Алексей Пергаменщик. По его мнению, следует заменить гарду на такую, какая была у князей Владимира и Святослава.

Одна из звёзд на монументе "Родина-мать" в Киеве. Фото © Telegram / "Политика страны"

Одна из звёзд на монументе "Родина-мать" в Киеве. Фото © Telegram / "Политика страны"

"Есть вопрос к звёздочкам, которые находятся на гарде меча. Я бы заменил гарду меча на такую, которая была у князей Владимира и Святослава", — сказал Пергаменщик в эфире телеканала "Днепр.ТВ".

В Госдуме посоветовали Киеву избавиться от всего наследия СССР: зданий, метро, заводов

В Госдуме посоветовали Киеву избавиться от всего наследия СССР: зданий, метро, заводов

Напомним, 1 августа советский герб — серп и молот — сняли со щита монумента "Родина-мать" в Киеве. По словам и.о. министра культуры Украины Ростислава Карандеева, символика будет помещена в местный музей истории Второй мировой войны. А сам памятник ранее решено было переименовать в "Украину-мать".

Наталья Исакова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров