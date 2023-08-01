В Госдуме посоветовали Киеву избавиться от всего наследия СССР: зданий, метро, заводов

Украина пытается изничтожить любую память о Советском Союзе и его наследии с упорством, достойным лучшего применения. Об этом заявил Лайфу заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов, комментируя изменения, которые власти внесли в монумент "Родина-мать" в Киеве. Он посоветовал украинским властям пойти дальше и избавиться от всего наследия СССР: зданий, метро, заводов.

"Очередной признак безумия киевского режима. Или уже правильно говорить — симптом? Так пусть идут дальше: уничтожьте всё, что в ваших бесстыжих умах ассоциируется с СССР. Снесите все здания, закройте все предприятия, закопайте метро. Только с чем вы тогда останетесь? Что Украина могла создать с 1991 года своими силами, а не на деньги так называемых западных партнёров? Ноль, зеро. Фома, не помнящий родства, — так называли таких людей наши предки", — подчеркнул собеседник Лайфа.