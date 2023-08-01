Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 августа 2023, 18:44
101094

В Госдуме посоветовали Киеву избавиться от всего наследия СССР: зданий, метро, заводов

Чернышов: Снятый с монумента "Родина-мать" герб СССР — признак безумия Киева

Украина пытается изничтожить любую память о Советском Союзе и его наследии с упорством, достойным лучшего применения. Об этом заявил Лайфу заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов, комментируя изменения, которые власти внесли в монумент "Родина-мать" в Киеве. Он посоветовал украинским властям пойти дальше и избавиться от всего наследия СССР: зданий, метро, заводов.

"Очередной признак безумия киевского режима. Или уже правильно говорить — симптом? Так пусть идут дальше: уничтожьте всё, что в ваших бесстыжих умах ассоциируется с СССР. Снесите все здания, закройте все предприятия, закопайте метро. Только с чем вы тогда останетесь? Что Украина могла создать с 1991 года своими силами, а не на деньги так называемых западных партнёров? Ноль, зеро. Фома, не помнящий родства, — так называли таких людей наши предки", — подчеркнул собеседник Лайфа.

Чернышов призвал украинские власти построить хоть что-то значимое, потому что пока все плоды их труда — майданы, войны и тысячи загубленных жизней, напомнил депутат.

Украинский скульптор призвал сберечь герб СССР с "Родины-матери"
Украинский скульптор призвал сберечь герб СССР с "Родины-матери"

Напомним, 1 августа советский герб — серп и молот — сняли со щита монумента "Родина-мать" в Киеве. По словам и.о. министра культуры Украины Ростислава Карандеева, символика будет помещена в местный музей истории Второй мировой войны. А сам памятник ранее решено было переименовать в "Украину-мать".

BannerImage

Getty Images / Christophe Gateau

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Госдума
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar