Украинский скульптор призвал сберечь герб СССР с "Родины-матери"

Украинский скульптор Алексей Пергаменщик заявил, что герб СССР, который начали снимать с монумента "Родина-мать" в Киеве, нужно поместить в зал под памятником.

"Я настаиваю, чтобы советский герб сохранили. Я бы посоветовал его разрезать по швам, затем снова сварить и разместить в тёмном помещении под "Родиной-матерью", там есть большой тёмный зал", — цитирует его агентство "Укринформ".