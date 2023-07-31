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31 июля, 09:04

Украинский скульптор призвал сберечь герб СССР с "Родины-матери"

Украинский скульптор Пергаменщик призвал сберечь герб СССР с "Родины-матери"

<p>Монумент "Родина-мать" в Киеве. Фото © Getty Images / Oleksii Chumachenko / SOPA Images</p>

Монумент "Родина-мать" в Киеве. Фото © Getty Images / Oleksii Chumachenko / SOPA Images

Украинский скульптор Алексей Пергаменщик заявил, что герб СССР, который начали снимать с монумента "Родина-мать" в Киеве, нужно поместить в зал под памятником.

"Я настаиваю, чтобы советский герб сохранили. Я бы посоветовал его разрезать по швам, затем снова сварить и разместить в тёмном помещении под "Родиной-матерью", там есть большой тёмный зал", — цитирует его агентство "Укринформ".

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Именно Пергаменщик работал над созданием герба Украины в виде трезубца. Новое сооружение весит около 400 килограммов, что сопоставимо с советским. По словам скульптора, для монтажа потребуются специальные леса.

Напомним, в Киеве уже начали демонтаж советского герба со щита монумента "Родина-мать". Сам памятник решено переименовать в "Украину-мать".

Илья Суриков
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