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20 августа, 13:46

Зеленский анонсировал поставку 42 истребителей F-16 из Нидерландов, но Рютте всё опроверг

Премьер Нидерландов Рютте опроверг слова Зеленского о поставке Украине F-16

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о поставке ВСУ 42 истребителей F-16, после того как обучение украинских пилотов и инженеров будет окончено. В будущем количество передаваемых самолётов планируют нарастить, написал украинский лидер в telegram-канале.

"Сегодня делаем ещё один шаг по усилению воздушного щита Украины. F-16. Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолёта. И это только начало", хвастался Зеленский.

Однако Рютте объявил, что не может назвать точное количество истребителей, которые Нидерланды отправят Киеву. Дело в том, что Нидерланды владеют всего 42 самолётами F-16.

"Нидерланды пока не могут уточнить, сколько из 42 истребителей F-16 они поставят Украине", — цитирует премьера Нидерландов Reuters.

Командующий ВВС сообщил о первом прилёте истребителя F-16 на Украину

Командующий ВВС сообщил о первом прилёте истребителя F-16 на Украину

Напомним, Владимир Зеленский отправился в новое турне по Европе. Вчера он посетил Швецию, где встретился с рядом официальных лиц и попытался добиться начала производства БМП CV-90 на Украине. В свою очередь Стокгольм выделил Незалежной 500 миллионов долларов. А днём 20 августа президент Украины прибыл со своей женой Еленой в Нидерланды для переговоров о поставках F-16.

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Юрий Лысенко
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