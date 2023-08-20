Зеленский анонсировал поставку 42 истребителей F-16 из Нидерландов, но Рютте всё опроверг

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о поставке ВСУ 42 истребителей F-16, после того как обучение украинских пилотов и инженеров будет окончено. В будущем количество передаваемых самолётов планируют нарастить, написал украинский лидер в telegram-канале.

"Сегодня делаем ещё один шаг по усилению воздушного щита Украины. F-16. Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолёта. И это только начало", — хвастался Зеленский.

Однако Рютте объявил, что не может назвать точное количество истребителей, которые Нидерланды отправят Киеву. Дело в том, что Нидерланды владеют всего 42 самолётами F-16.