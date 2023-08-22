Киев мечтает о ракетах США для F-16, чтобы захватить Крым
Forbes: Украина запросила у США крылатые ракеты JASSM для захвата Крыма
Киев хочет получить от США крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16, с помощью которых надеется захватить Крым. Об этом сообщает Forbes.
"F-16 ещё не совместим со Storm Shadow или SCALP, но он совместим с JASSM. Объединив F-16 с JASSM, украинские ВВС могут удвоить свои силы", — пишет обозреватель издания Дэвид Экс.
JASSM — это крылатые ракеты-невидимки класса "воздух – земля". По мнению эксперта, консультировавшего журналиста, потенциал истребителей F-16 невозможно использовать полностью без их поставок, а при наличии того и другого можно было бы с гораздо меньшими потерями прорвать российскую оборону и отрезать наземные коммуникации в Крым.
Ранее Лайф писал, что в Пентагоне озвучили условия для согласия на передачу Киеву F-16. Также Вашингтон подтвердил готовность обучать украинских пилотов, если европейские союзники будут не в состоянии подготовить нужное их количество.