В Пентагоне озвучили условия для согласия на передачу Киеву F-16

Украина должна соответствовать определённым критериям, чтобы США дали согласие на передачу ей истребителей F-16. Об этом заявили в Пентагоне.

В числе требований заместитель официального представителя ведомства Сабрина Сингх назвала обучение английскому языку и логистику на местах. Она также подтвердила готовность Вашингтона обучать украинских пилотов, если европейские союзники будут не в состоянии подготовить нужное их количество, и добавила, что от Украины до сих пор не поступили сведения по цифрам.