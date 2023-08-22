В Пентагоне озвучили условия для согласия на передачу Киеву F-16
Пентагон: Украине следует выполнить ряд условий для получения истребителей F-16
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (справа), президент Украины Владимир Зеленский и истребитель F-16 на военной базе в Эйндховене. Обложка © AP / TASS / Peter Dejong
Украина должна соответствовать определённым критериям, чтобы США дали согласие на передачу ей истребителей F-16. Об этом заявили в Пентагоне.
В числе требований заместитель официального представителя ведомства Сабрина Сингх назвала обучение английскому языку и логистику на местах. Она также подтвердила готовность Вашингтона обучать украинских пилотов, если европейские союзники будут не в состоянии подготовить нужное их количество, и добавила, что от Украины до сих пор не поступили сведения по цифрам.
Напомним, ранее Вашингтон одобрил передачу Киеву нидерландских и датских истребителей F-16. Но Украина получит их только после того, как пилоты ВСУ пройдут программу подготовки. При этом глава Незалежной Владимир Зеленский в рамках европейского турне посетил Нидерланды, подчеркнув, что Амстердам готов отправить Украине 42 многоцелевых истребителя F-16. Однако премьер страны Марк Рютте опроверг его слова. Во Франции также предрекли крах надежд Киева на обещанные F-16 от Амстердама.