Медведев посоветовал Европе "не заиграться в самолётики" и пригрозил "последним днём" из-за F-16
Медведев пригрозил радующейся поставкам Киеву F-16 Бербок "последним днём"
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что поставки Киеву американских истребителей F-16 являются "хорошим днём для Украины и, следовательно, хорошим днём для Европы".
"Ох, не заиграйтесь там в самолётики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных "хороших дней" для Европы не стал её последним днём", — написал он в своём телеграм-канале.
Свой пост Медведев сопроводил фотографией времён Великой Отечественной войны, на которой изображён горящий немецкий истребитель.
Напомним, США одобрили передачу Украине датских и нидерландских истребителей F-16, однако только после прохождения пилотами программы подготовки. В это время президент страны Владимир Зеленский поехал в новое европейское турне, посетив, в частности, Нидерланды. Там он заявил, что государство якобы согласилось передать Киеву все 42 имеющихся самолёта, однако премьер-министр Марк Рютте опроверг эти слова.