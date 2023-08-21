Медведев посоветовал Европе "не заиграться в самолётики" и пригрозил "последним днём" из-за F-16

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что поставки Киеву американских истребителей F-16 являются "хорошим днём для Украины и, следовательно, хорошим днём для Европы".

"Ох, не заиграйтесь там в самолётики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных "хороших дней" для Европы не стал её последним днём", — написал он в своём телеграм-канале.