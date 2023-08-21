Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит преждевременно радоваться обещанным в Нидерландах истребителям F-16. Амстердам откажется поставлять Киеву американские самолёты после намеченных на ноябрь парламентских выборов, уверен французский политик Флориан Филиппо.

По словам главы фракции "Патриоты", действующий премьер-министр страны Марк Рютте и его Народная партия за свободу и демократию не смогут снабдить ВСУ летательными аппаратами, так как потерпят сокрушительное поражение от оппозиции.

"Уходящий в отставку глобалист Марк Рютте пообещал F-16 Зеленскому. Но на досрочных парламентских выборах 22 ноября Партия свободы победит его партию! Они выберут мир и оставят F-16 себе!" — написал Филиппо в соцсети X (Twitter).