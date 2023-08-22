Болгария пообещала Украине советскую технику вместо современной

Болгария готова передать Украине бронированный транспорт советского образца из собственного арсенала. Первые поставки техники могут состояться уже в конце сентября, сообщил министр обороны европейского государства Тодор Тагарев в рамках совместной пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым в Одессе.

В ответ украинский министр предложил Тагареву организовать обучение солдат ВСУ на территории республики.

"Как только в сентябре парламент возобновит заседания, я считаю, что это будет одной из приоритетных задач", — заявил министр обороны Болгарии, обсуждая поставку техники.