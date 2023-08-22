Болгария пообещала Украине советскую технику вместо современной
Болгария планирует начать поставки на Украину советского военного транспорта
Болгария готова передать Украине бронированный транспорт советского образца из собственного арсенала. Первые поставки техники могут состояться уже в конце сентября, сообщил министр обороны европейского государства Тодор Тагарев в рамках совместной пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым в Одессе.
В ответ украинский министр предложил Тагареву организовать обучение солдат ВСУ на территории республики.
"Как только в сентябре парламент возобновит заседания, я считаю, что это будет одной из приоритетных задач", — заявил министр обороны Болгарии, обсуждая поставку техники.
Тем временем Дания согласилась передать ВСУ 19 истребителей F-16. Аналогичное решение 20 августа приняли и Нидерланды. Однако Амстердам может не сдержать своё обещание из-за предстоящих парламентских выборов, в которых правящая партия рискует потерпеть поражение.
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