Зеленский посидел с премьером Дании в кабине истребителя F-16
Дания согласна передать Украине 19 истребителей F-16
Президент Украины Владимир Зеленский и датский премьер-министр Метте Фредериксен. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Володимир Зеленський
Дания готова отправить Киеву 19 истребителей F-16. В честь этого радостные президент Украины Владимир Зеленский и датский премьер-министр Метте Фредериксен вместе посидели в кабине.
В честь достигнутой договорённости о передаче F-16 Зеленского пустили посидеть в кабине истребителя вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Володимир Зеленський
"Мы знаем, что вам нужно ещё. Именно поэтому мы сегодня [20 августа] объявляем, что предоставим 19 истребителей F-16 Украине", — заявила Фредериксен на пресс-конференции по итогам встречи.
О достижении договорённости сообщили и в пресс-релизе датского Министерства обороны. Там пояснили, что в настоящее время правительство готово вместе с Нидерландами пожертвовать 19 датских самолётов.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский в рамках своего нового европейского турне посетил Нидерланды, где, по его словам, уже договорился о поставках самолётов, но приврал в деталях. Он также успел побывать с супругой в Швеции и раскрыл главную цель визита.