Зеленский посидел с премьером Дании в кабине истребителя F-16

Дания готова отправить Киеву 19 истребителей F-16. В честь этого радостные президент Украины Владимир Зеленский и датский премьер-министр Метте Фредериксен вместе посидели в кабине.

В честь достигнутой договорённости о передаче F-16 Зеленского пустили посидеть в кабине истребителя вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Володимир Зеленський

"Мы знаем, что вам нужно ещё. Именно поэтому мы сегодня [20 августа] объявляем, что предоставим 19 истребителей F-16 Украине", — заявила Фредериксен на пресс-конференции по итогам встречи.