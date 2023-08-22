Власти Украины рассказали, когда ожидают прибытия первых F-16
Глава Минобороны Украины Резников: Киев получит F-16 минимум через полгода
Киев получит американские истребители F-16 минимум через шесть или семь месяцев. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.
"Минимальный срок, который надо оценивать, — это шесть-семь месяцев", — приводит его слова телеканал ТСН.
Резников добавил, что за это время предстоит обучить сотни человек для обслуживания самолётов. Лётчики, по его словам, могут быть готовы через полгода, однако этого пока нельзя сказать об инженерах и технике.
Ранее в США одобрили передачу Киеву нидерландских и датских истребителей F-16. Однако Украина получит их только после того, как лётчики ВСУ пройдут программу подготовки. Лидер Незалежной Владимир Зеленский в рамках европейского турне посетил Нидерланды и заявил там, что Амстердам готов отправить Украине 42 многоцелевых истребителя F-16. При этом премьер страны Марк Рютте опроверг слова украинского президента. Во Франции предрекли крах надежд Киева на обещанные F-16 от Амстердама.
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