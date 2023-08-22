Власти Украины рассказали, когда ожидают прибытия первых F-16

Киев получит американские истребители F-16 минимум через шесть или семь месяцев. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Резников добавил, что за это время предстоит обучить сотни человек для обслуживания самолётов. Лётчики, по его словам, могут быть готовы через полгода, однако этого пока нельзя сказать об инженерах и технике.