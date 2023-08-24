В Пентагоне назвали дату начала обучения лётчиков ВСУ управлению F-16

Уже в октябре этого года США начнут обучать военнослужащих ВСУ управлять истребителями F-16. Как заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, тренировки будут проходить на базе в штате Аризона.

"Министерство обороны объявляет сегодня, что Соединённые Штаты начнут вскоре обучать украинцев пилотированию и управлению истребителями F-16, вслед за обучением пилотов английскому языку в сентябре. Обучение на F-16 начнётся в октябре на базе в Аризоне", — заявил представитель Минобороны США.