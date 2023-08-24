В Пентагоне назвали дату начала обучения лётчиков ВСУ управлению F-16
Пентагон: В октябре США начнут подготовку украинских пилотов к управлению F-16
Уже в октябре этого года США начнут обучать военнослужащих ВСУ управлять истребителями F-16. Как заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, тренировки будут проходить на базе в штате Аризона.
"Министерство обороны объявляет сегодня, что Соединённые Штаты начнут вскоре обучать украинцев пилотированию и управлению истребителями F-16, вслед за обучением пилотов английскому языку в сентябре. Обучение на F-16 начнётся в октябре на базе в Аризоне", — заявил представитель Минобороны США.
Ранее Лайф писал, что власти Норвегии приняли решение передать Украине американские истребители F-16. Таким образом, Норвегия станет третьей страной, решившей предоставить F-16 Киеву. Ранее аналогичное решение приняли Нидерланды и Дания.
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