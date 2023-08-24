Регион

Уведомления отключены

24 августа, 20:03

В Пентагоне назвали дату начала обучения лётчиков ВСУ управлению F-16

Пентагон: В октябре США начнут подготовку украинских пилотов к управлению F-16

Уже в октябре этого года США начнут обучать военнослужащих ВСУ управлять истребителями F-16. Как заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, тренировки будут проходить на базе в штате Аризона.

"Министерство обороны объявляет сегодня, что Соединённые Штаты начнут вскоре обучать украинцев пилотированию и управлению истребителями F-16, вслед за обучением пилотов английскому языку в сентябре. Обучение на F-16 начнётся в октябре на базе в Аризоне", — заявил представитель Минобороны США.

Передача Киеву истребителей F-16 обернётся ядерной катастрофой, заявили в КНДР

Передача Киеву истребителей F-16 обернётся ядерной катастрофой, заявили в КНДР

Ранее Лайф писал, что власти Норвегии приняли решение передать Украине американские истребители F-16. Таким образом, Норвегия станет третьей страной, решившей предоставить F-16 Киеву. Ранее аналогичное решение приняли Нидерланды и Дания.

Обложка ©

Unsplash

Кузьма Спирин
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Военная техника
  • Политика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров