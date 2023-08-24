Передача Киеву истребителей F-16 обернётся ядерной катастрофой, заявили в КНДР
Глава Минобороны КНДР Сун Нам: Передача Киеву F-16 обернётся ядерной катастрофой
Если Украина получит истребители F-16, конфликт на её территории может перерасти в ядерную катастрофу, в которой будут виноваты США. Об этом заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам, пишет Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По его словам, Пхеньян намерен укреплять отношения с Москвой "в войне за справедливость". Кроме того, глава северокорейского военного ведомства подчеркнул, что США не имеют права критиковать сотрудничество России и КНДР в оборонной сфере.
Напомним, ранее Вашингтон одобрил передачу Киеву нидерландских и датских истребителей F-16. Но Украина получит их только после того, как пилоты ВСУ пройдут программу подготовки. При этом глава Незалежной Владимир Зеленский в рамках европейского турне посетил Нидерланды, подчеркнув, что Амстердам готов отправить Украине 42 многоцелевых истребителя F-16. Однако премьер страны Марк Рютте опроверг его слова. Во Франции также предрекли крах надежд Киева на обещанные F-16 от Амстердама.
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