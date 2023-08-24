Передача Киеву истребителей F-16 обернётся ядерной катастрофой, заявили в КНДР

Если Украина получит истребители F-16, конфликт на её территории может перерасти в ядерную катастрофу, в которой будут виноваты США. Об этом заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам, пишет Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).