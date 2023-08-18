В США увидели угрозу для своей биобезопасности из-за сотрудничества России и КНДР
Пентагон обвинил Россию и Китай в разработке программ по биооружию
США увидели угрозу для своей национальной безопасности из-за наработок в сфере биологического оружия, которые якобы ведут Россия и Северная Корея. Такое заявление сделал Пентагон, не забыв упомянуть и Китай с Ираном.
"Стратегия национальной обороны предписывает министерству действовать быстро, чтобы укрепить американские меры сдерживания, при этом КНР является основным вызовом для министерства, но надо учитывать и высокую угрозу со стороны России и сохранять бдительность в связи с постоянными рисками со стороны Северной Кореи, Ирана и насильственных экстремистских организаций", — говорится в опубликованном обзоре состояния биозащиты США.
В Пентагоне считают, что Россия и КНДР разрабатывают программу по "наступательному биологическому оружию", однако никаких доказательств к заявлению не приводится. Там также опасаются того, что Китай, Северная Корея, Иран и Россия якобы могут обладать возможностями "по производству и развёртыванию традиционных патогенов и токсинов".
При этом, когда речь заходит о разработке биологического оружия, чаще всего вспоминают именно США. Одна только история с американскими биолабораториями на Украине наделала немало шума, а факт самого существования таких лабораторий недавно подтвердил кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди – младший. Россия же давно заявляла, что Америка ведёт работу с патогенами и токсинами на территории Незалежной, а вскрыто всё это было в ходе спецоперации. В дальнейшем же доклад об опытах США с биооружием на Украине был отправлен самим американцам.
Wikipedia / David B. Gleason