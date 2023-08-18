В США увидели угрозу для своей биобезопасности из-за сотрудничества России и КНДР

США увидели угрозу для своей национальной безопасности из-за наработок в сфере биологического оружия, которые якобы ведут Россия и Северная Корея. Такое заявление сделал Пентагон, не забыв упомянуть и Китай с Ираном.

"Стратегия национальной обороны предписывает министерству действовать быстро, чтобы укрепить американские меры сдерживания, при этом КНР является основным вызовом для министерства, но надо учитывать и высокую угрозу со стороны России и сохранять бдительность в связи с постоянными рисками со стороны Северной Кореи, Ирана и насильственных экстремистских организаций", — говорится в опубликованном обзоре состояния биозащиты США.

В Пентагоне считают, что Россия и КНДР разрабатывают программу по "наступательному биологическому оружию", однако никаких доказательств к заявлению не приводится. Там также опасаются того, что Китай, Северная Корея, Иран и Россия якобы могут обладать возможностями "по производству и развёртыванию традиционных патогенов и токсинов".