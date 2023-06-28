"Выводы ужасающие": Россия разослала всем странам доклад об опытах США с биооружием

Доклад с итогами парламентского расследования по делу функционирования американских биолабораторий на Украине отправлен в США и другие страны, чтобы на проблему обратили внимание во всём мире. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Выводы (парламентского расследования. — Прим. Лайфа) ужасающие. Мы направили доклад нашей комиссии и в Конгресс США, и во все парламенты мира, чтобы они задумались и встревожились. Это очень большая угроза и большая опасность", — сказала она на пленарном заседании десятого форума регионов РФ и Белоруссии.