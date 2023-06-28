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28 июня, 10:35

"Выводы ужасающие": Россия разослала всем странам доклад об опытах США с биооружием

Матвиенко: Доклад об американских биолабораториях на Украине отправлен и в США

Доклад с итогами парламентского расследования по делу функционирования американских биолабораторий на Украине отправлен в США и другие страны, чтобы на проблему обратили внимание во всём мире. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Выводы (парламентского расследования. — Прим. Лайфа) ужасающие. Мы направили доклад нашей комиссии и в Конгресс США, и во все парламенты мира, чтобы они задумались и встревожились. Это очень большая угроза и большая опасность", — сказала она на пленарном заседании десятого форума регионов РФ и Белоруссии.

Минобороны РФ выявило в биолабораториях Украины 240 возбудителей опасных болезней

Минобороны РФ выявило в биолабораториях Украины 240 возбудителей опасных болезней

Ранее племянник экс-главы Белого дома, кандидат в президенты США, адвокат Роберт Кеннеди – младший признал существование американских биолабораторий по всему миру. В беседе с миллиардером Илоном Маском он заявил, что в них разрабатываются все виды биологического оружия.

Обложка ©

Getty Images / Ozge Elif Kizil

Татьяна Миссуми
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