Кеннеди-младший: США создавали лаборатории на Украине для изучения биооружия

Вашингтон создавал биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию. Об этом рассказал один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди – младший.

"У нас есть биолаборатории на Украине, потому что мы разрабатываем биооружие, и в этом оружии используются все виды новой синтетической биологии технологии CRISPR и методы генной инженерии, которые не были доступны предыдущему поколению", — пояснил политик в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону.

Кандидат в президенты США также отметил, что в 2001 году Пентагон в очередной раз вложил много денег в биооружие, но это несло риски, так как "нарушать Женевскую конвенцию — это преступление", поэтому было принято решение передать управление биологической безопасностью в подразделение Министерства здравоохранения. По его словам, в таких разработках необходима вакцина, ведь существует вероятность действия биооружия в обратном направлении.