"Серебряная пуля": Американский военный заявил о скрытой разработке биооружия англосаксами

Специалисты из Солсбери и многих других биолабораторий по всему миру хотят создать эффективное бактериологическое оружие. Об этом заявил бывший офицер армии США военный эксперт Станислав Крапивник. Он также отметил, что биооружие использовалось англосаксами в разные исторические периоды.

"Главное для них — это, конечно, создать такие вирусы, которые могли бы хотя бы минимально воздействовать на людей определённой национальности. Это такая серебряная пуля, с помощью которой англосаксы хотят всех покорить. Но, конечно, создать её очень сложно", — подчеркнул он в беседе с "Царьградом".

По мнению эксперта, если такую технологию изобрели 300 лет назад, она могла бы оказаться эффективной в борьбе против определённых этносов. Специалист также обратил внимание на то, что восточные славяне сейчас сильно перемешаны с другими народами, проживающими в РФ, что осложняет задачу для западных специалистов: получившееся оружие в итоге может ударить и по ним самим. Крапивник также рассказал о работе одной из таких биолабораторий в Монголии.

"Что там делают? Пытаются защититься от будущих вирусов. Что это значит? Берут вирусное или бактериальное заболевание, меняют ДНК, разрезают хромосомы и придают новую функцию этому патогену. В итоге он становится гораздо более опасным. И потом создают вакцины против этой инфекции. То есть, по сути, там разрабатывают новое биологическое оружие, чтобы защититься от возможного нового биологического оружия врага", — уточнил он.

Офицер ВВС США в отставке также подчеркнул, что специалисты из США ещё в 2000-х годах эксгумировали тела солдат, умерших от испанки, и в останках был найден целый образец вируса. В результате был создан более сильный вирус, затем разрабатывали препарат против инфекции.