Власти Норвегии подтвердили, что намерены передать истребители F-16 Украине
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что его страна действительно намерена передать Украине истребители F-16. Высказывание политика приводится на сайте правительства.
"Мы уже приняли решение обучать украинских пилотов-истребителей и летом объявили, что предоставим два норвежских самолёта F-16 для учебных целей. Мы планируем подарить Украине норвежские истребители F-16 и в своё время предоставим дополнительную информацию о пожертвовании, количестве и сроках поставки", — заявил премьер.
По его мнению передача истребителей укрепит военный потенциал Украины. Стёре добавил, что Норвегия также намерена вести переговоры с США и другими союзниками насчёт усиления украинской системы противовоздушной обороны.
По данным телеканала NRK, Норвегия планирует передать Киеву от 5 до 10 самолётов, которые больше не использует.
Как сообщалось, власти США одобрили передачу Киеву нидерландских и датских истребителей F-16. Однако Украина получит их только после того, как лётчики из Незалежной пройдут программу подготовки. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получит американские истребители минимум через шесть или семь месяцев.
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