Власти Норвегии подтвердили, что намерены передать истребители F-16 Украине

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что его страна действительно намерена передать Украине истребители F-16. Высказывание политика приводится на сайте правительства.

"Мы уже приняли решение обучать украинских пилотов-истребителей и летом объявили, что предоставим два норвежских самолёта F-16 для учебных целей. Мы планируем подарить Украине норвежские истребители F-16 и в своё время предоставим дополнительную информацию о пожертвовании, количестве и сроках поставки", — заявил премьер.

По его мнению передача истребителей укрепит военный потенциал Украины. Стёре добавил, что Норвегия также намерена вести переговоры с США и другими союзниками насчёт усиления украинской системы противовоздушной обороны.