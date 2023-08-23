"Берём всё, что дают": Зеленский попросил подлежащие списанию F-18
Зеленский попросил у Финляндии списываемые истребители F-18
Истребитель-бомбардировщик F-18. Фото Getty © Images / Cuneyt Karadag
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Финляндии Петтери Орпо. Он попросил Хельсинки передать Киеву истребители четвёртого поколения F-18 (Hornet), которые эта страна намерена вывести из эксплуатации.
"Мы берем всё, что нам дают. <…> Мы готовы учиться на всём, что плавает или летает. Если Финляндии не нужны F-18, то давайте, мы [возьмём их] с удовольствием", — заявил Зеленский на пресс-конференции с Орпо в Киеве.
Он отметил, что для Киева в приоритете всё же F-16 из-за их большего количества, но Киев готов принять "любые типы самолётов".
Американский F-18 — это палубный истребитель-бомбардировщик четвёртого поколения. Он разработан в 1970-х годах и ещё состоит на вооружении ряда стран Европы.
Напомним, что США одобрили передачу Киеву нидерландских и датских истребителей F-16. Однако Украина получит их только после того, как лётчики ВСУ пройдут программу подготовки. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что войска получат американские истребители минимум через шесть или семь месяцев.