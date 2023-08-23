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23 августа, 14:18

"Берём всё, что дают": Зеленский попросил подлежащие списанию F-18

Зеленский попросил у Финляндии списываемые истребители F-18

<p>Истребитель-бомбардировщик F-18. Фото Getty © Images / Cuneyt Karadag</p>

Истребитель-бомбардировщик F-18. Фото Getty © Images / Cuneyt Karadag

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Финляндии Петтери Орпо. Он попросил Хельсинки передать Киеву истребители четвёртого поколения F-18 (Hornet), которые эта страна намерена вывести из эксплуатации.

"Мы берем всё, что нам дают. <…> Мы готовы учиться на всём, что плавает или летает. Если Финляндии не нужны F-18, то давайте, мы [возьмём их] с удовольствием", — заявил Зеленский на пресс-конференции с Орпо в Киеве.

Он отметил, что для Киева в приоритете всё же F-16 из-за их большего количества, но Киев готов принять "любые типы самолётов".

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Бывший лётчик назвал одну банальную причину, которая помешает ВСУ использовать F-16

Американский F-18 — это палубный истребитель-бомбардировщик четвёртого поколения. Он разработан в 1970-х годах и ещё состоит на вооружении ряда стран Европы.

Напомним, что США одобрили передачу Киеву нидерландских и датских истребителей F-16. Однако Украина получит их только после того, как лётчики ВСУ пройдут программу подготовки. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что войска получат американские истребители минимум через шесть или семь месяцев.

Андрей Григорьев
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