Дания согласилась передать Украине истребители F-16
Дания согласна передать Украине свои истребители F-16, сообщили в пресс-службе МИД королевства.
"Мы согласны направить самолёты F-16 Украине и украинским ВВС в тесном сотрудничестве с США и другими партнёрами, когда будут соблюдены условия для такой передачи", — говорится в опубликованном сообщении.
Эти условия, пояснили в ведомстве, включают в том числе отбор, испытания и обучение украинских военных, а также необходимые разрешения, инфраструктуру и логистику.
Напомним, США одобрили передачу Украине нидерландских и датских истребителей F-16. По словам помощника президента Штатов по нацбезопасности Джейка Салливана, Киев получит их только после прохождения пилотами Незалежной программы подготовки. Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский в рамках своего нового европейского турне посетил Нидерланды, где, по его словам, уже договорился о поставках самолётов, но соврал в деталях.
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