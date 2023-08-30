"Было бы достаточно": На Украине рассказали, сколько F-16 хватит для выполнения боевых задач

60 истребителей F-16 производства США хватит ВСУ для выполнения боевых задач по противодействию ударам с использованием ракет и дронов. Такое заявление сделал представитель Воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат.

"Пусть мы поставим их примерно по два самолёта на оперативных аэродромах в разных уголках страны. Хватит ли этих 60? Думаю, для таких задач достаточно было бы", — отметил он в беседе с изданием "Общественное. Новости".