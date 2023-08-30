"Было бы достаточно": На Украине рассказали, сколько F-16 хватит для выполнения боевых задач
Представитель Воздушных сил ВСУ Игнат: Украине хватит 60 F-16 для боевых задач
60 истребителей F-16 производства США хватит ВСУ для выполнения боевых задач по противодействию ударам с использованием ракет и дронов. Такое заявление сделал представитель Воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат.
"Пусть мы поставим их примерно по два самолёта на оперативных аэродромах в разных уголках страны. Хватит ли этих 60? Думаю, для таких задач достаточно было бы", — отметил он в беседе с изданием "Общественное. Новости".
Игнат также напомнил, что ранее власти Незалежной говорили, что им нужно 128 истребителей для переоснащения ВС с советских самолётов на западные. По его мнению, для поставки такого числа воздушных судов необходимо несколько лет.
Ранее Лайф писал, что власти США разрешили европейским странам передавать F-16 Украине. О готовности вооружить ВСУ боевыми самолётами уже заявили Дания, Нидерланды и Норвегия. Глава Минобороны Незалежной Алексей Резников допустил, что украинские лётчики могут впервые применить истребители F-16 в конфликте с Россией уже весной 2024 года. Час полёта F-16 будет обходиться Киеву в 27 тысяч долларов. Известно, что учить украинских пилотов летать на истребителях будет Румыния.
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