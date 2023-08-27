Ещё одна страна будет учить украинских пилотов летать на F-16

Румыния включилась в программу подготовки украинских лётчиков к пилотированию истребителями F-16, скоро будут оформлены документы, позволяющие проводить обучение на её территории. Об этом рассказал премьер-министр страны Марчел Чолаку в интервью британскому изданию Financial Times.

"Ожидаю подписания протоколов [для допуска лётчиков] в ближайшие несколько дней, и это последнее препятствие (перед началом обучения. — Прим. Лайфа) . Насколько нам известно, логистика подготовлена", — сообщил политик.

Кроме того, Чолаку рассказал, что рост расходов на военную сферу и инфраструктуру из-за украинского конфликта плохо сказался на бюджете Румынии. По информации издания, у румынского премьера на этой неделе запланирована встреча в Брюсселе с европейскими чиновниками, на которой будут обсуждаться способы решить проблему с недостаточным финансированием.