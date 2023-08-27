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27 августа, 09:21

Ещё одна страна будет учить украинских пилотов летать на F-16

Премьер Чолаку: Румыния будет готовить украинских лётчиков к пилотированию F-16

Румыния включилась в программу подготовки украинских лётчиков к пилотированию истребителями F-16, скоро будут оформлены документы, позволяющие проводить обучение на её территории. Об этом рассказал премьер-министр страны Марчел Чолаку в интервью британскому изданию Financial Times.

"Ожидаю подписания протоколов [для допуска лётчиков] в ближайшие несколько дней, и это последнее препятствие (перед началом обучения. — Прим. Лайфа). Насколько нам известно, логистика подготовлена", сообщил политик.

Кроме того, Чолаку рассказал, что рост расходов на военную сферу и инфраструктуру из-за украинского конфликта плохо сказался на бюджете Румынии. По информации издания, у румынского премьера на этой неделе запланирована встреча в Брюсселе с европейскими чиновниками, на которой будут обсуждаться способы решить проблему с недостаточным финансированием.

Украинских пилотов на F-16 сравнили с новичками за рулём полугоночных машин

Украинских пилотов на F-16 сравнили с новичками за рулём полугоночных машин

Ранее Вашингтон одобрил передачу Киеву нидерландских и датских истребителей F-16. Но Украина получит их только после того, как пилоты ВСУ пройдут программу подготовки. Ещё одной страной, решившей предоставить F-16 Киеву, стала Норвегия.

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Юрий Лысенко
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