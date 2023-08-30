CNN: Истребители F-16 станут заманчивыми целями для российских крылатых ракет
Истребители F-16, которые западные страны планируют передать Украине, станут заманчивой целью для российских крылатых ракет. Так считают обозреватели телеканала CNN Тим Листер и Орен Либерман.
Как они указали, пока приоритетом для ВС РФ является уничтожение поставленных Киеву американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Однако, по мнению журналистов, самолёты F-16 будут представлять куда более заманчивую цель для нанесения ударов крылатыми ракетами по аэродромам, а также ракетами класса "земля-воздух" и другим оружием в воздухе. Полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канциан заявил, что успехи Российской армии в этом направлении не только уничтожат последнюю надежду киевских властей на перелом хода контрнаступления, но и приведут к деморализации общества.
"Люди могут понять, когда вы теряете технику, но, если вы теряете её очень быстро, они начинают разочаровываться", — уточнил он.
Также подчёркивается, что у самолётов F-16 уже есть негативный опыт взаимодействия с российским оружием. Речь идёт о сбитом в 2018 году в Сирии израильском истребителе F-16.
Ранее сообщалось, что власти США разрешили европейским странам передавать F-16 Украине. О готовности вооружить ВСУ боевыми самолётами уже заявили Дания, Нидерланды и Норвегия. Глава Минобороны Незалежной Алексей Резников допустил, что украинские лётчики могут впервые применить истребители F-16 в конфликте с Россией уже весной 2024 года.
ТАСС / Zuma / Gianluca Vannicelli