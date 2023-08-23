Зеленский признал горькую для Киева правду о контрнаступлении ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что контрнаступление ВСУ, которое началось в июне, идёт "очень сложно". Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве.

"Мы видим, на каких направлениях идём вперёд, но нам очень сложно, тысячи мин", — сказал украинский лидер.

При этом Зеленский утверждает, что ВСУ якобы "понемногу продвигаются вперёд".