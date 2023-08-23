Зеленский признал горькую для Киева правду о контрнаступлении ВСУ
Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идёт очень сложно
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что контрнаступление ВСУ, которое началось в июне, идёт "очень сложно". Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве.
"Мы видим, на каких направлениях идём вперёд, но нам очень сложно, тысячи мин", — сказал украинский лидер.
При этом Зеленский утверждает, что ВСУ якобы "понемногу продвигаются вперёд".
Напомним, ВСУ 4 июня начали контрнаступление, которое несколько месяцев широко анонсировали. Однако этот манёвр обернулся для украинских войск огромными потерями и отсутствием продвижения. Только за июль Вооружённые силы Украины потеряли 20,8 тысячи человек, а также лишились 2227 единиц различного вооружения. В их числе десять танков Leopard, 11 БМП Bradley, 40 американских артсистем М777 и 50 САУ из разных стран.
t.me / V_Zelenskiy_official