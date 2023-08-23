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Регион
Опубликовано 23 августа 2023, 12:30
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Зеленский признал горькую для Киева правду о контрнаступлении ВСУ

Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идёт очень сложно

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что контрнаступление ВСУ, которое началось в июне, идёт "очень сложно". Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве.

"Мы видим, на каких направлениях идём вперёд, но нам очень сложно, тысячи мин", — сказал украинский лидер.

При этом Зеленский утверждает, что ВСУ якобы "понемногу продвигаются вперёд".

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Напомним, ВСУ 4 июня начали контрнаступление, которое несколько месяцев широко анонсировали. Однако этот манёвр обернулся для украинских войск огромными потерями и отсутствием продвижения. Только за июль Вооружённые силы Украины потеряли 20,8 тысячи человек, а также лишились 2227 единиц различного вооружения. В их числе десять танков Leopard, 11 БМП Bradley, 40 американских артсистем М777 и 50 САУ из разных стран.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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