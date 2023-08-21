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Регион
Опубликовано 21 августа 2023, 07:43
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В США вынесли неутешительный вердикт контрнаступлению ВСУ

WP: Контрнаступление ВСУ проходит ещё тяжелее, чем предполагалось

Украина не смогла совершить прорыв в контрнаступлении. Оно проходит ещё тяжелее, чем предполагалось. Об этом написал журналист Ишан Тхарур в публикации для американской газеты The Washington Post.

По его словам, украинские войска понесли значительные потери и "увязли" в минных полях, траншеях и других укреплениях, которые организовали ВС РФ.

"Были опасения, что оно будет проходить тяжело. Однако на практике всё оказалось куда сложнее. Киев не смог совершить прорыв", — написал журналист в статье.

По его словам, украинская сторона настаивает на том, что ВСУ вернут "украинские земли" и эту позицию публично поддерживают на Западе. Однако в частных разговорах многие европейские чиновники очень скептично относятся к подобным прогнозам. По мнению колумниста, Киев будет вынужден решать конфликт с помощью дипломатии.

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Ранее председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил о том, что до завершения контрнаступления ВСУ преждевременно говорить об урегулировании конфликта на Украине дипломатическим путём.

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Getty Images / Anadolu Agency / Ercin Erturk

Илья Суриков
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