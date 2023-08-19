В Пентагоне заявили, что контрнаступление ВСУ ещё не исчерпало себя

Обсуждать возможность урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путём до завершения контрнаступления ВСУ преждевременно. Об этом газете Washington Post заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

"Контрнаступление ещё не исчерпало себя. Нужно посмотреть, чем всё это закончится, а после — двигаться дальше", — заявил генерал.

Издание отмечает, что американский военачальник уклонился от прямого ответа на вопрос о том, "может ли победить Украина". Он ответил, что это зависит от того, какой смысл вкладывать в слово "победить".

Между тем ранее журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что ЦРУ предупредило Блинкена о том, что украинское контрнаступление не увенчается успехом. Источник Херша также сказал, что госсекретарь США хотел примерить мантию своего предшественника, Генри Киссинджера, который заключил в 1973 году Парижское мирное соглашение, положившее конец Вьетнамской войне. Таким образом, Блинкен хотел совершить что-то подобное в отношении украинского конфликта.