"Надо свою спину прикрыть": Политолог объяснил появление "прогноза ЦРУ" о провале Украины на фронте

Он отметил, что у ЦРУ не было возможности обладать абсолютно точными данными заранее, поэтому они с помощью метода сценарного прогнозирования представили несколько вариантов. Один из них и подразумевал провал ВСУ, хотя он не был основным. А вот слив всей этой секретной информации, по мнению эксперта, дело рук республиканцев. Тем не менее, "ЦРУ не желает терять свои репутационные очки", им важно спасти свою шкуру и показать, что там заранее знали о неудаче Киева, поэтому сейчас так и распиарилась история о якобы предоставленном плохом прогнозе. Политолог советует не принимать сложившуюся ситуацию за чистую монету. Правда это или нет, сейчас значения не имеет. Единственное, в чём уверен Кошкин, — это то, что власти США вновь и вновь будут предпринимать попытки решить проблему на Украине силовым путём.