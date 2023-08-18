"Надо свою спину прикрыть": Политолог объяснил появление "прогноза ЦРУ" о провале Украины на фронте
Политолог Кошкин: ЦРУ пытается откреститься от прогнозов по контрнаступлению ВСУ
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, которое, по данным СМИ, предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о вероятности провала украинского контрнаступления, теперь всячески будет пытаться откреститься от своих прогнозов. Такое мнение выразил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.
Он отметил, что у ЦРУ не было возможности обладать абсолютно точными данными заранее, поэтому они с помощью метода сценарного прогнозирования представили несколько вариантов. Один из них и подразумевал провал ВСУ, хотя он не был основным. А вот слив всей этой секретной информации, по мнению эксперта, дело рук республиканцев. Тем не менее, "ЦРУ не желает терять свои репутационные очки", им важно спасти свою шкуру и показать, что там заранее знали о неудаче Киева, поэтому сейчас так и распиарилась история о якобы предоставленном плохом прогнозе. Политолог советует не принимать сложившуюся ситуацию за чистую монету. Правда это или нет, сейчас значения не имеет. Единственное, в чём уверен Кошкин, — это то, что власти США вновь и вновь будут предпринимать попытки решить проблему на Украине силовым путём.
"Теперь же и им надо свою спину прикрыть. Иначе какое они Центральное разведывательное управление, если попросту не могут предугадать исход событий?" — отметил политолог в беседе с телеканалом "360".
Ранее журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что ЦРУ предупредило Блинкена о том, что украинское контрнаступление не увенчается успехом. Источник Херша также сказал, что госсекретарь США хотел примерить мантию своего предшественника, Генри Киссинджера, который заключил в 1973 году Парижское мирное соглашение, положившее конец Вьетнамской войне. Таким образом, Блинкен хотел совершить что-то подобное в отношении украинского конфликта.
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