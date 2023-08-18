Зачем ЦРУ подставляет Белый дом и как это связано с мирными переговорами по Украине Кто был заинтересован в сливе информации Сеймуру Хершу о том, что ЦРУ знало о неудачах ВСУ и как это связано с темой мирных переговоров. 17826 17826 Президент Украины Владимир Зеленский (в центре), госсекретарь США Энтони Блинкен (справа) и министр обороны США Ллойд Остин. Обложка © Getty Images / Ukrainian Presidential Press Office

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что контрнаступление ВСУ не увенчается успехом, сообщает известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Ранее он публиковал серию разоблачений о причастности администрации Белого дома к взрывам на "Северных потоках".

— Это было шоу, устроенное Зеленским, и некоторые в администрации поверили его вздору, — приводит неназванного сотрудника американских спецслужб Сеймур Херш.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Фото © ТАСС / ZUMA

Источник американского журналиста добавил, что Блинкен хотел примерить мантию своего предшественника, Генри Киссинджера, который заключил в 1973 году Парижское мирное соглашение, положившее конец Вьетнамской войне. Блинкен надеялся совершить нечто похожее в отношении конфликта на Украине.

— Нужно понимать, что идёт некоторое противостояние в администрации Байдена между ястребами и реалистами. К первым относятся Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. А к реалистам — нынешний директор ЦРУ Билл Бёрнс. Он давным-давно выступает за то, чтобы начать переговоры с Россией о возможном перемирии, — комментирует вопрос Лайфа политолог-американист Малек Дудаков. — Поэтому сейчас, на фоне провала контрнаступления ВСУ, эта информация может быть выгодна Бёрнсу, так как указывает на то, что он ранее предупреждал о возможности неудачи. Тем самым пытаясь переложить всю вину на ястребов.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото © Getty Images / / Win McNamee

По его словам, любые закрытые доклады американских спецслужб включают в себя развитие множества сценариев. Тот самый доклад, о котором говорит Херш, наверняка предусматривал возможность того, что Украина может проиграть. Но ЦРУ выгодно показать, что там заранее знали о провале. И что прислушиваться стоит именно к ним — представителям реалистов.

По сообщению The Washington Post, ряд конгрессменов США, ознакомившись с негативным прогнозом разведки страны о контрнаступлении ВСУ, выступили против нового пакета военной помощи Киеву. Так, член Палаты представителей США Энди Харрис, один из главных союзников Украины в Конгрессе, признал провал наступления ВСУ и необходимость мирных переговоров, сообщает Politico. Он считает, что пришло время мирного урегулирования украинского конфликта, но президент Украины Владимир Зеленский этого не хочет.

Глава частной разведывательной компании Роман Ромачев отмечает, что журналист Сеймур Херш работает на британскую разведку. Соответственно, его заявления определяются необходимостью и выгодой спецслужб королевства. Когда британцам было выгодно "топить" США, то была озвучена версия с подрывом "Северных потоков". А сейчас Британии интересно показать "провал" американцев на украинском поле боя, поэтому об этом и говорит Сеймур Херш, полагает эксперт.

Авторы Елена Стафеева