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Зачем ЦРУ подставляет Белый дом и как это связано с мирными переговорами по Украине

Кто был заинтересован в сливе информации Сеймуру Хершу о том, что ЦРУ знало о неудачах ВСУ и как это связано с темой мирных переговоров.

17 августа, 22:42
<p>Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) госсекретарь США Энтони Блинкен (справа) и министр обороны США Ллойд Остин. Обложка © Getty Images / Ukrainian Presidential Press Office</p>

Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) госсекретарь США Энтони Блинкен (справа) и министр обороны США Ллойд Остин. Обложка © Getty Images / Ukrainian Presidential Press Office

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что контрнаступление ВСУ не увенчается успехом, сообщает известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Ранее он публиковал серию разоблачений о причастности администрации Белого дома к взрывам на "Северных потоках".

Это было шоу, устроенное Зеленским, и некоторые в администрации поверили его вздору, — приводит неназванного сотрудника американских спецслужб Сеймур Херш.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Фото © ТАСС / ZUMA

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Фото © ТАСС / ZUMA

Источник американского журналиста добавил, что Блинкен хотел примерить мантию своего предшественника, Генри Киссинджера, который заключил в 1973 году Парижское мирное соглашение, положившее конец Вьетнамской войне. Блинкен надеялся совершить нечто похожее в отношении конфликта на Украине.

Нужно понимать, что идёт некоторое противостояние в администрации Байдена между ястребами и реалистами. К первым относятся Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. А к реалистам — нынешний директор ЦРУ Билл Бёрнс. Он давным-давно выступает за то, чтобы начать переговоры с Россией о возможном перемирии, — комментирует вопрос Лайфа политолог-американист Малек Дудаков. Поэтому сейчас, на фоне провала контрнаступления ВСУ, эта информация может быть выгодна Бёрнсу, так как указывает на то, что он ранее предупреждал о возможности неудачи. Тем самым пытаясь переложить всю вину на ястребов.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото © Getty Images / / Win McNamee

Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото © Getty Images / / Win McNamee

По его словам, любые закрытые доклады американских спецслужб включают в себя развитие множества сценариев. Тот самый доклад, о котором говорит Херш, наверняка предусматривал возможность того, что Украина может проиграть. Но ЦРУ выгодно показать, что там заранее знали о провале. И что прислушиваться стоит именно к ним — представителям реалистов.

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Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева

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