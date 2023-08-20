Зеленскому расшифровали сигнал НАТО после призыва вступить в альянс в обмен на земли

Президенту Украины Владимиру Зеленскому открыто намекают, что пора пойти на мирные переговоры с Россией. Об этом написал обозреватель Д. Марьянович в статье для Advance, комментируя слова главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенссена о территориальных уступках Киева.

"На самом деле, если смотреть с геополитических позиций, Западу сейчас было бы выгодно склонить Украину к прекращению конфликта и передаче территорий России", — поделился автор.