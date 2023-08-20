Зеленскому расшифровали сигнал НАТО после призыва вступить в альянс в обмен на земли
Advance: НАТО толкает Зеленского на переговоры с РФ из-за краха контрнаступления
Президенту Украины Владимиру Зеленскому открыто намекают, что пора пойти на мирные переговоры с Россией. Об этом написал обозреватель Д. Марьянович в статье для Advance, комментируя слова главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенссена о территориальных уступках Киева.
"На самом деле, если смотреть с геополитических позиций, Западу сейчас было бы выгодно склонить Украину к прекращению конфликта и передаче территорий России", — поделился автор.
По его мнению, киевским властям следует прислушаться к сигналу от западных партнёров. Тем более что ВСУ провалили контрнаступление и, очевидно, никогда уже не вернут былые территории. Обозреватель уверен, что Запад продолжит подталкивать Зеленского к переговорам, так как не видит других вариантов остановить конфликт.
Напомним, начальник штаба генсека НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может стать членом альянса, если согласится уступить ряд территорий России. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял эту идею, а официальный представитель МИД Мария Захарова назвала вбросом. При этом позже сам Стиан Йенссен назвал свои слова ошибкой, и в США тоже сочли идею странной.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency