Медведев: Для вступления в НАТО Украине нужно будет отказаться даже от Киева

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял идею НАТО по включению Украины в альянс в обмен на спорные территории.

"Идея любопытная. Вопрос только в том, что все якобы их территории — в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси", — написал он в своём телеграм-канале.