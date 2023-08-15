Медведев: Для вступления в НАТО Украине нужно будет отказаться даже от Киева
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял идею НАТО по включению Украины в альянс в обмен на спорные территории.
"Идея любопытная. Вопрос только в том, что все якобы их территории — в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси", — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее начальник штаба генерального секретаря альянса Стиан Йенссен заявил, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить ряд территорий России. А по другой версии, Запад и после завершения конфликта может не принимать Украину в НАТО, проигнорировав обещания, а в качестве удобного предлога для отказа Киеву может использовать статус Крыма.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина