В НАТО допустили, что Украина может вступить в альянс в обмен на территории

Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить ряд территорий России. Об этом заявил начальник штаба генерального секретаря альянса Стиан Йенссен.

"Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО, — цитирует Йенссена газета Verdens Gang. — Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможным решением".

Он также подчеркнул, что вариант об уступке территорий России уже поднимают другие.