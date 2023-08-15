В НАТО допустили, что Украина может вступить в альянс в обмен на территории
Глава штаба генсека НАТО допустил вступление Киева, если он уступит территории
Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить ряд территорий России. Об этом заявил начальник штаба генерального секретаря альянса Стиан Йенссен.
"Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО, — цитирует Йенссена газета Verdens Gang. — Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможным решением".
Он также подчеркнул, что вариант об уступке территорий России уже поднимают другие.
А ранее эксперт Лоик Симоне заявил, что Запад и после завершения конфликта может не принимать Украину в НАТО, проигнорировав обещания, а в качестве удобного предлога для отказа Киеву могут использовать статус Крыма.
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