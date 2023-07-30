Назван предлог, под которым НАТО может отказать в членстве Украине
Conversation: Запад может использовать Крым, чтобы не принимать Украину в НАТО
Запад и после завершения конфликта может не принимать Украину в НАТО, проигнорировав обещания. Об этом заявил научный сотрудник Австралийского института международных отношений Лоик Симоне в статье для Conversation.
"Даже после того, как будет достигнуто соглашение о прекращении огня, ничто не гарантирует, что все союзники единодушно поддержат кандидатуру Украины", — говорится в публикации.
Эксперт считает, что члены Североатлантического альянса, которые против принятия Незалежной, могут использовать статус Крыма в качестве удобного предлога для отказа Киеву.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что поражение Украины в конфликте будет символизировать проигрыш Запада. А ведь ни Москва, ни Киев не могут позволить проиграть, заметил он.
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