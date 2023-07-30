Назван предлог, под которым НАТО может отказать в членстве Украине

Запад и после завершения конфликта может не принимать Украину в НАТО, проигнорировав обещания. Об этом заявил научный сотрудник Австралийского института международных отношений Лоик Симоне в статье для Conversation.

"Даже после того, как будет достигнуто соглашение о прекращении огня, ничто не гарантирует, что все союзники единодушно поддержат кандидатуру Украины", — говорится в публикации.

Эксперт считает, что члены Североатлантического альянса, которые против принятия Незалежной, могут использовать статус Крыма в качестве удобного предлога для отказа Киеву.