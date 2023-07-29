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29 июля, 11:39

Поражение Украины в конфликте станет поражением НАТО, заявил Вучич

Вучич: Поражение Украины в конфликте будет символизировать проигрыш Запада

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте будет символизировать проигрыш Коллективного Запада, в том числе НАТО. Об этом глава государства рассказал в эфире TV Prva.

Лидер республики выразил беспокойство относительно нынешнего направления украинского кризиса. Как указал Вучич, когда "какие-то рубежи в какой-то момент будут прорваны", произойдёт катастрофа со стороны РФ или Украины. Он заметил, что ни одна из сторон конфликта не может позволить проиграть.

"С одной стороны, [президент РФ Владимир] Путин не должен проиграть. Запад не должен проиграть, то есть Украина не должна проиграть, потому что тем самым потерпят поражение Америка, ЕС, то есть НАТО и Коллективный Запад", — сказал сербский президент.

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По его мнению, данный конфликт является "войной терпения и истощения".

Ранее сообщалось, что после провала контрнаступления Киеву придётся выбрать один из двух плохих для властей Незалежной вариантов. Один из них предполагает полный отказ от членства в НАТО и принятие территориальных претензий РФ.

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ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC

Иван Косицын
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