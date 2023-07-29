Поражение Украины в конфликте станет поражением НАТО, заявил Вучич
Вучич: Поражение Украины в конфликте будет символизировать проигрыш Запада
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте будет символизировать проигрыш Коллективного Запада, в том числе НАТО. Об этом глава государства рассказал в эфире TV Prva.
Лидер республики выразил беспокойство относительно нынешнего направления украинского кризиса. Как указал Вучич, когда "какие-то рубежи в какой-то момент будут прорваны", произойдёт катастрофа со стороны РФ или Украины. Он заметил, что ни одна из сторон конфликта не может позволить проиграть.
"С одной стороны, [президент РФ Владимир] Путин не должен проиграть. Запад не должен проиграть, то есть Украина не должна проиграть, потому что тем самым потерпят поражение Америка, ЕС, то есть НАТО и Коллективный Запад", — сказал сербский президент.
По его мнению, данный конфликт является "войной терпения и истощения".
Ранее сообщалось, что после провала контрнаступления Киеву придётся выбрать один из двух плохих для властей Незалежной вариантов. Один из них предполагает полный отказ от членства в НАТО и принятие территориальных претензий РФ.
ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC