Поражение Украины в конфликте станет поражением НАТО, заявил Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте будет символизировать проигрыш Коллективного Запада, в том числе НАТО. Об этом глава государства рассказал в эфире TV Prva.

Лидер республики выразил беспокойство относительно нынешнего направления украинского кризиса. Как указал Вучич, когда "какие-то рубежи в какой-то момент будут прорваны", произойдёт катастрофа со стороны РФ или Украины. Он заметил, что ни одна из сторон конфликта не может позволить проиграть.

"С одной стороны, [президент РФ Владимир] Путин не должен проиграть. Запад не должен проиграть, то есть Украина не должна проиграть, потому что тем самым потерпят поражение Америка, ЕС, то есть НАТО и Коллективный Запад", — сказал сербский президент.

По его мнению, данный конфликт является "войной терпения и истощения".