Орбан: Только деньги Запада поддерживают Украину и её армию "в живом состоянии"

Украина давно потеряла суверенитет, а её армия ещё способна вести боевые действия только из-за финансирования со стороны Запада. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

"Суверенитет Украины практически потерян. Потому что страна, у которой нет финансового дохода, которая не может обеспечить работой своих граждан, не то что финансировать войну, не суверенна", — подчеркнул он.

Политик добавил, что для функционирования армии необходимы "три вещи: деньги, деньги и деньги". При этом запросы Киева растут вместе с увеличивающимися расходами, поэтому на данный момент "только западные деньги поддерживают Украину в живом состоянии" и помогают ей присутствовать на поле боя, заключил Орбан.