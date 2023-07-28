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28 июля, 07:26

Орбан: Только деньги Запада поддерживают Украину и её армию "в живом состоянии"

Украина давно потеряла суверенитет, а её армия ещё способна вести боевые действия только из-за финансирования со стороны Запада. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

"Суверенитет Украины практически потерян. Потому что страна, у которой нет финансового дохода, которая не может обеспечить работой своих граждан, не то что финансировать войну, не суверенна", — подчеркнул он.

Политик добавил, что для функционирования армии необходимы "три вещи: деньги, деньги и деньги". При этом запросы Киева растут вместе с увеличивающимися расходами, поэтому на данный момент "только западные деньги поддерживают Украину в живом состоянии" и помогают ей присутствовать на поле боя, заключил Орбан.

В Кремле согласились с мнением Орбана насчёт политики США на Украине

В Кремле согласились с мнением Орбана насчёт политики США на Украине

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявлял об утрате Киевом суверенитета. По его словам, вместе с тем Незалежная потеряла промышленность и деньги, которые теперь черпает от западных союзников, "ставящих музыку". Орбан уверен, только от Запада зависит — пойдёт ли Киев на перемирие.

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ТАСС / Pacific Press via ZUMA Press

Татьяна Миссуми
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