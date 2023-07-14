В Кремле согласились с мнением Орбана насчёт политики США на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о согласии с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что политика США приводит к затягиванию конфликта на Украине.

Ранее Орбан заявил, что Вашингтон мог бы немедленно урегулировать конфликт, но не желает этого делать.

"С этим нельзя не согласиться. Так оно и есть", — отметил представитель Кремля на брифинге.