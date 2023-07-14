В Кремле согласились с мнением Орбана насчёт политики США на Украине
Песков назвал верным мнение Орбана о том, что США затягивают конфликт на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о согласии с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что политика США приводит к затягиванию конфликта на Украине.
Ранее Орбан заявил, что Вашингтон мог бы немедленно урегулировать конфликт, но не желает этого делать.
"С этим нельзя не согласиться. Так оно и есть", — отметил представитель Кремля на брифинге.
Ранее Орбан заявил, что приглашение Украины в НАТО означало бы начало новой мировой войны. По его словам, "жители Запада хотят" конфликта в Незалежной. При этом Орбан добавил, что и сами "украинцы агрессивны" и постоянно требуют что-то для себя. Политик считает, что вооружённое противостояние будет продолжаться ещё долго.
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