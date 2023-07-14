Регион

Уведомления отключены

14 июля, 10:01

В Кремле согласились с мнением Орбана насчёт политики США на Украине

Песков назвал верным мнение Орбана о том, что США затягивают конфликт на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о согласии с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что политика США приводит к затягиванию конфликта на Украине.

Ранее Орбан заявил, что Вашингтон мог бы немедленно урегулировать конфликт, но не желает этого делать.

"С этим нельзя не согласиться. Так оно и есть", — отметил представитель Кремля на брифинге.

Орбан: Украина утратила суверенитет, потеряла деньги и промышленность

Орбан: Украина утратила суверенитет, потеряла деньги и промышленность

Ранее Орбан заявил, что приглашение Украины в НАТО означало бы начало новой мировой войны. По его словам, "жители Запада хотят" конфликта в Незалежной. При этом Орбан добавил, что и сами "украинцы агрессивны" и постоянно требуют что-то для себя. Политик считает, что вооружённое противостояние будет продолжаться ещё долго.

Обложка ©

Shutterstock

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Венгрия
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров