Белому дому не понравился план приёма Украины в НАТО в обмен на территории
Кирби: США не обсуждают вариант приёма Украины в НАТО в обмен на территории
Администрация США не рассматривает вариант приёма Украины в НАТО в обмен на территориальные уступки России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Это не так. Это не соответствует действительности", — отметил он.
Напомним, накануне начальник штаба генерального секретаря альянса Стиан Йенссен допустил, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить ряд территорий России. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял эту идею, а официальный представитель МИД Мария Захарова назвала вбросом. При этом позже сам Стиан Йенссен назвал свои слова ошибкой.
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