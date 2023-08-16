В НАТО открестились от предложения Киеву уступить земли ради места в альянсе

Глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен, накануне заявивший о возможности включения Украины в альянс в обмен на некоторые территории, назвал свои слова ошибкой.

"Я высказался на этот счёт в рамках более масштабной дискуссии о возможных будущих сценариях для Украины. Мне не следовало преподносить это в таком формате. Это было неправильно", — сказал он газете Verdens Gang.