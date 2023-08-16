В НАТО открестились от предложения Киеву уступить земли ради места в альянсе
В НАТО назвали ошибкой слова об уступках Украины ради места в альянсе
Глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен, накануне заявивший о возможности включения Украины в альянс в обмен на некоторые территории, назвал свои слова ошибкой.
"Я высказался на этот счёт в рамках более масштабной дискуссии о возможных будущих сценариях для Украины. Мне не следовало преподносить это в таком формате. Это было неправильно", — сказал он газете Verdens Gang.
Напомним, накануне начальник штаба генерального секретаря альянса Стиан Йенссен допустил, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить ряд территорий России. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял эту идею, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вбросом.
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