Ключевым условием для существования Украины был её нейтральный статус, поэтому не может быть и речи ни о каком вступлении даже квадратного сантиметра этой страны в НАТО. Так считает политолог и декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот.

Он прокомментировал недавнее заявление главы офиса генсека альянса Стиана Йенссена. Тот считает, что ради вступления в НАТО Киев может отказаться от части территорий в пользу РФ. Политолог считает, что от подобных выдумок альянса ситуация не изменится.

Эксперт указал, что Запад начал торговаться и что-то предлагать, хотя ещё два года назад отказывался от идеи вернуться к границам 1997 года. По мнению Кота, перед РФ стоит задача не вестись на подобную риторику. Он считает, что ради безопасности русского народа необходимо демилитаризировать, денацифицировать и освободить всю территорию Украины.