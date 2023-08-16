Эксперт развеял надежды Украины вступить в НАТО даже при отказе от территорий
Политолог Кот: Даже квадратный сантиметр Украины не должен вступить в НАТО
Ключевым условием для существования Украины был её нейтральный статус, поэтому не может быть и речи ни о каком вступлении даже квадратного сантиметра этой страны в НАТО. Так считает политолог и декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот.
Он прокомментировал недавнее заявление главы офиса генсека альянса Стиана Йенссена. Тот считает, что ради вступления в НАТО Киев может отказаться от части территорий в пользу РФ. Политолог считает, что от подобных выдумок альянса ситуация не изменится.
Эксперт указал, что Запад начал торговаться и что-то предлагать, хотя ещё два года назад отказывался от идеи вернуться к границам 1997 года. По мнению Кота, перед РФ стоит задача не вестись на подобную риторику. Он считает, что ради безопасности русского народа необходимо демилитаризировать, денацифицировать и освободить всю территорию Украины.
"Так уже надоели эти сверхчеловеки, разные Йенсы, Столтенберги, Штолтенберги, которые за людей почему-то решают, где им быть... Не лезь к русским, потому что, сколько раз ваш брат лез к русским, каждый раз вы получали по наглой рыжей морде", — сказал эксперт в беседе с "Царьградом".
Ранее начальник штаба генерального секретаря альянса Стиан Йенссен заявил о том, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить ряд территорий России. Его идею высмеял заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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