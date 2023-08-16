Финляндии предрекли недолгое пребывание в НАТО
Бывший депутат Туртиайнен: Финляндия вряд ли пробудет долго в НАТО
Есть лишь малая доля вероятности, что Финляндия надолго задержится в составе Североатлантического альянса. Об этом заявил экс-депутат финского парламента Ано Туртиайнен в беседе с РИА "Новости".
"Я не верю, что это может длиться долго, потому в Финляндии уже происходят вещи, которые представляют экзистенциальную угрозу для России", — сказал он.
По словам экс-депутата, из-за пропаганды всем казалось, что Хельсинки хотят получить членство. Однако вступление в альянс принесло стране лишь проблемы, а финны открыто не могли выразить свою позицию.
Напомним, в июле Финляндия окончательно вступила в НАТО. Однако на данный момент её присутствие в альянсе носит формальный характер, военная же часть продлится ещё несколько лет. Тем временем министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что евроатлантическая интеграция Финляндии и Швеции является серьёзным дестабилизирующим фактором, а сам альянс, по его словам, может разместить там своё ударное вооружение.
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