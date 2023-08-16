Финляндии предрекли недолгое пребывание в НАТО

Есть лишь малая доля вероятности, что Финляндия надолго задержится в составе Североатлантического альянса. Об этом заявил экс-депутат финского парламента Ано Туртиайнен в беседе с РИА "Новости".

"Я не верю, что это может длиться долго, потому в Финляндии уже происходят вещи, которые представляют экзистенциальную угрозу для России", — сказал он.

По словам экс-депутата, из-за пропаганды всем казалось, что Хельсинки хотят получить членство. Однако вступление в альянс принесло стране лишь проблемы, а финны открыто не могли выразить свою позицию.