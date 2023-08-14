Медведев одним анекдотом разъяснил всю суть вступления Финляндии в НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своём телеграм-канале анекдот, которым описал вступление Финляндии в НАТО. По сюжету финны Пекка и Матти не понимают, что "угроза" со стороны РФ, из-за которой страна вступила в альянс, связана как раз с этой интеграцией.

"Пекка, а зачем наша страна вступила в НАТО?" — спросил Матти. "Нам угрожают русские", — ответил Пекка. "А почему они нам угрожают?" — поинтересовался Матти. "Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО", — объяснил Пекка.