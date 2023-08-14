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14 августа, 09:47
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Медведев одним анекдотом разъяснил всю суть вступления Финляндии в НАТО

Медведев анекдотом про Пекку и Матти описал причину вступления Финляндии в НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своём телеграм-канале анекдот, которым описал вступление Финляндии в НАТО. По сюжету финны Пекка и Матти не понимают, что "угроза" со стороны РФ, из-за которой страна вступила в альянс, связана как раз с этой интеграцией.

"Пекка, а зачем наша страна вступила в НАТО?" спросил Матти.

"Нам угрожают русские", ответил Пекка.

"А почему они нам угрожают?" поинтересовался Матти.

"Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО", объяснил Пекка.

Финляндия оценила угрозу после приказа Шойгу нарастить группировку войск у границ

Финляндия оценила угрозу после приказа Шойгу нарастить группировку войск у границ

Напомним, в июле Финляндия окончательно вступила в НАТО. Однако на данный момент её присутствие в альянсе носит формальный характер, военная же часть продлится ещё несколько лет. Тем временем министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что евроатлантическая интеграция Финляндии и Швеции является серьёзным дестабилизирующим фактором, а сам альянс, по его словам, может разместить там своё ударное вооружение.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Матвей Константинов
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