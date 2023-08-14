Финляндия оценила угрозу после приказа Шойгу нарастить группировку войск у границ

Финляндия не обеспокоена в связи с планами Москвы увеличить численность войск на западных границах с созданием Ленинградского и Московского военных округов, поскольку ожидала такого шага. Об этом заявила глава финского МИД Элина Валтонен, комментируя соответствующее поручение министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"На самом деле у нас нет никаких опасений в связи с этим. Это довольно ожидаемо", — объяснила Валтонен в интервью газете Financial Times и пояснила, что во время конфликта на Украине граница между Финляндией и Россией "довольно пуста".