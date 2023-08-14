Финляндия оценила угрозу после приказа Шойгу нарастить группировку войск у границ
Глава финского МИД: У нас нет опасений из-за планов РФ нарастить войска у границ
Финляндия не обеспокоена в связи с планами Москвы увеличить численность войск на западных границах с созданием Ленинградского и Московского военных округов, поскольку ожидала такого шага. Об этом заявила глава финского МИД Элина Валтонен, комментируя соответствующее поручение министра обороны РФ Сергея Шойгу.
"На самом деле у нас нет никаких опасений в связи с этим. Это довольно ожидаемо", — объяснила Валтонен в интервью газете Financial Times и пояснила, что во время конфликта на Украине граница между Финляндией и Россией "довольно пуста".
По мнению министра иностранных дел, Москва не расценивает Хельсинки как угрозу, иначе бы не отвела свои войска о рубежей, даже если "они заняты где-то ещё". Глава МИД Финляндии также назвала НАТО "союзом обороны, который никому не угрожает".
Напомним, в ходе заседания коллегии военного ведомства Шойгу заявил, что Россия усилит группировки войск Вооружённых сил РФ на западных рубежах. При этом он предупредил о том, что НАТО может разместить в Финляндии оружие, способное достать до наших объектов.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ