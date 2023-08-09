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9 августа, 10:21
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НАТО стянуло 360 тысяч бойцов, тысячи танков и сотни самолётов к границам России с Белоруссией

Шойгу: Запад разместил 360 тысяч военных у границ Союзного государства

<p>Обложка © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/nato/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NATO North Atlantic Treaty Organization</a></p>

Обложка © Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization

У границ Союзного государства размещено более 350 тысяч военнослужащих, учитывая вооружённые силы восточноевропейских стран. Об этом сообщил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

"С учётом вооружённых сил восточноевропейских стран в непосредственной близости от границ Союзного государства размещено около 360 тысяч военнослужащих", — приводит его слова пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, там размещено восемь тысяч единиц бронетехники, шесть тысяч артиллерийских систем и миномётов, 650 самолётов и вертолётов. Глава оборонного ведомства напомнил, что с февраля 2022 года численность формирований внерегиональных государств Североатлантического блока увеличилась в два с половиной раза и уже превысила 30 тысяч человек.

"Указанные угрозы военной безопасности России требуют своевременного и адекватного реагирования. Необходимые меры по их нейтрализации обсудим на заседании и примем соответствующие решения", — добавил Шойгу.

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В ходе заседания коллегии военного ведомства генерал армии также заявил, что Россия усилит группировки войск Вооружённых сил РФ на западных рубежах, граничащих с Эстонией, Латвией, Белоруссией и Украиной. При этом он предупредил о том, что НАТО может разместить в Финляндии оружие, способное достать до наших объектов.

Николь Вербер
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