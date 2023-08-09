НАТО стянуло 360 тысяч бойцов, тысячи танков и сотни самолётов к границам России с Белоруссией

У границ Союзного государства размещено более 350 тысяч военнослужащих, учитывая вооружённые силы восточноевропейских стран. Об этом сообщил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

"С учётом вооружённых сил восточноевропейских стран в непосредственной близости от границ Союзного государства размещено около 360 тысяч военнослужащих", — приводит его слова пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, там размещено восемь тысяч единиц бронетехники, шесть тысяч артиллерийских систем и миномётов, 650 самолётов и вертолётов. Глава оборонного ведомства напомнил, что с февраля 2022 года численность формирований внерегиональных государств Североатлантического блока увеличилась в два с половиной раза и уже превысила 30 тысяч человек.