НАТО стянуло 360 тысяч бойцов, тысячи танков и сотни самолётов к границам России с Белоруссией
Шойгу: Запад разместил 360 тысяч военных у границ Союзного государства
Обложка © Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization
У границ Союзного государства размещено более 350 тысяч военнослужащих, учитывая вооружённые силы восточноевропейских стран. Об этом сообщил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.
"С учётом вооружённых сил восточноевропейских стран в непосредственной близости от границ Союзного государства размещено около 360 тысяч военнослужащих", — приводит его слова пресс-служба Минобороны РФ.
Кроме того, там размещено восемь тысяч единиц бронетехники, шесть тысяч артиллерийских систем и миномётов, 650 самолётов и вертолётов. Глава оборонного ведомства напомнил, что с февраля 2022 года численность формирований внерегиональных государств Североатлантического блока увеличилась в два с половиной раза и уже превысила 30 тысяч человек.
"Указанные угрозы военной безопасности России требуют своевременного и адекватного реагирования. Необходимые меры по их нейтрализации обсудим на заседании и примем соответствующие решения", — добавил Шойгу.
В ходе заседания коллегии военного ведомства генерал армии также заявил, что Россия усилит группировки войск Вооружённых сил РФ на западных рубежах, граничащих с Эстонией, Латвией, Белоруссией и Украиной. При этом он предупредил о том, что НАТО может разместить в Финляндии оружие, способное достать до наших объектов.