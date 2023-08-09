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9 августа, 10:01

Шойгу предупредил, что НАТО может разместить в Финляндии оружие, способное достать до объектов в РФ

Шойгу: НАТО может разместить в Финляндии свои ударные вооружения

Вступление в НАТО Финляндии, а в перспективе и Швеции, является серьёзным дестабилизирующим фактором, поскольку на территории этих стран альянс может разместить оружие, способное поражать критически важные объекты в РФ. Об этом заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.

"На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России", — сказал он на заседании коллегии ведомства.

Шойгу напомнил, что после присоединения Финляндии к альянсу сухопутная граница России со странами военного блока увеличилась почти в два раза.

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Лайф писал, что Финляндия в середине июня окончательно вступила в НАТО. Местные власти уже предложили построить военную базу альянса на западе страны. Кроме того, СМИ узнали, что Хельсинки намерен модернизировать железную дорогу, чтобы ускорить переброску натовских войск к границе России.

Александра Вишнякова
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