Шойгу предупредил, что НАТО может разместить в Финляндии оружие, способное достать до объектов в РФ

Вступление в НАТО Финляндии, а в перспективе и Швеции, является серьёзным дестабилизирующим фактором, поскольку на территории этих стран альянс может разместить оружие, способное поражать критически важные объекты в РФ. Об этом заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.

"На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России", — сказал он на заседании коллегии ведомства.