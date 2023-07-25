"Большие проблемы": В США рассказали об опрометчивом шаге Финляндии
Экс-разведчик США Риттер: Финляндия создала себе проблемы вступлением в НАТО
Финляндия оказалась в весьма невыгодном положении после вступления в Североатлантический альянс. Так считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Люди говорят, что членство Финляндии в НАТО поставит РФ в невыгодное положение, но на деле это создаёт большие проблемы только для Хельсинки", — заявил он в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
Он объяснил, что если Хельсинки попытаются нанести удар Москве или пойти на некие провокации, то для Финляндии это опрометчивое решение будет "самоубийственным шагом". Риттер напомнил, что Россия способна усилить военное присутствие у границ для обеспечения безопасности территории, как об этом говорил и глава государства Владимир Путин.
Лайф писал, что Финляндия в середине июня окончательно вступила в НАТО. В Хельсинки командующий Силами обороны Финляндии генерал Тимо Кивинен и Верховный главком НАТО по трансформации генерал Филипп Лавинь подписали декларацию, которая ставит точку в процессе военной интеграции этой страны в альянс.
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