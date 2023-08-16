Захарова назвала вбросом предложение Киеву отказаться от территорий ради НАТО
Заявление представителя НАТО Стиана Йенссена о том, что Украина может вступить в НАТО в обмен на территории, наделало немало шума не столько в России, сколько в самой Незалежной. Однако такое заявление имеет все признаки вброса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это стало настоящей бомбой для киевского режима и всех тех, кто ему продолжает зиговать... Когда это говорится не от кого-то, а просто делаются вот такого масштаба заявления, то мы должны понимать, о чём идёт речь. Речь идёт о некоем вбросе, который имеет определённые политические цели", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Ранее начальник штаба генерального секретаря альянса Стиан Йенссен допустил, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить ряд территорий России. По его словам, вариант об уступке регионов Незалежной уже поднимают другие.
ТАСС / Красильников Станислав