Захарова назвала вбросом предложение Киеву отказаться от территорий ради НАТО

Заявление представителя НАТО Стиана Йенссена о том, что Украина может вступить в НАТО в обмен на территории, наделало немало шума не столько в России, сколько в самой Незалежной. Однако такое заявление имеет все признаки вброса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это стало настоящей бомбой для киевского режима и всех тех, кто ему продолжает зиговать... Когда это говорится не от кого-то, а просто делаются вот такого масштаба заявления, то мы должны понимать, о чём идёт речь. Речь идёт о некоем вбросе, который имеет определённые политические цели", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.