СМИ узнали о подготовке Западом мирных соглашений по Украине
WSJ: Запад готовит мирные соглашения, не устраивающие ни Россию, ни Украину
Запад прорабатывает варианты мирных соглашений по Украине, однако их условия не совпадают с интересами ни Москвы, ни Киева. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.
"Некоторые западные официальные лица разрабатывают грандиозные сделки по прекращению войны, но они не соответствуют целям как Киева, так и Москвы", — говорится в материале.
По данным издания, главная украинская цель состоит в "восстановлении её территориальной целостности", однако является отдалённой перспективой в связи с ограниченной поддержкой ключевых союзников. Они всерьёз опасаются излишних затрат и хотят избежать всевозможных рисков. Так, например, речь идёт о таких "неуверенных" партнёрах Киева, как США и ФРГ.
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Кстати, ранее западные СМИ сообщали, что Белый дом трижды сорвал переговоры по Украине. Они проводились ещё в первые недели конфликта и действительно могли урегулировать ситуацию. Обе стороны — как Москва, так и Киев — шли на огромные уступки, Украина даже обещала не вступать в НАТО, однако каждый раз вмешивался Вашингтон.
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