СМИ узнали о подготовке Западом мирных соглашений по Украине

Запад прорабатывает варианты мирных соглашений по Украине, однако их условия не совпадают с интересами ни Москвы, ни Киева. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

"Некоторые западные официальные лица разрабатывают грандиозные сделки по прекращению войны, но они не соответствуют целям как Киева, так и Москвы", — говорится в материале.

По данным издания, главная украинская цель состоит в "восстановлении её территориальной целостности", однако является отдалённой перспективой в связи с ограниченной поддержкой ключевых союзников. Они всерьёз опасаются излишних затрат и хотят избежать всевозможных рисков. Так, например, речь идёт о таких "неуверенных" партнёрах Киева, как США и ФРГ.