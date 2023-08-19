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19 августа, 09:54

"А что там с мирными переговорами?": Зеленского попытались вразумить, уличив в планах бежать в США после поражения

В Twitter раскритиковали Зеленского за слова о "мощных" решениях для Украины

Пользователи "Твиттера" в комментариях подвергли критике заявления президента Украины Владимира Зеленского о новых "мощнейших" решениях для государства. Они упрекают Киев в нежелании вести мирные переговоры и напоминают об огромных жертвах среди украинцев.

"Ему всегда будет мало", написал один из юзеров.

Другой предположил, что Зеленский намерен выпросить ещё 25 миллиардов у США и сделать вид, что Украина продолжает эффективно сопротивляться Российской армии. Ещё один комментатор задался вопросом о том, сколько ещё мужчин с Украины должны отправиться по прихоти президента Незалежной на смерть, и обвинил Зеленского в преступлениях против собственного народа.

"А что там с мирными переговорами?" намекнул ещё один читатель украинскому президенту.

Подвести общий знаменатель под этими комментариями можно так: по мнению пользователей "Твиттера", Украина не одолеет Россию в бою, поэтому пора вспомнить о своём народе и перейти к мирным переговорам. В бочку дёгтя добавили и ложку мёда: проиграв конфликт, украинское правительство сможет сбежать в США и там жить припеваючи на присвоенные с военной и гуманитарной помощи Украине миллионы.

Зеленский: Киев пытается начать переговоры о членстве Украины в ЕС в этом году

Зеленский: Киев пытается начать переговоры о членстве Украины в ЕС в этом году

И это не первая подобная реакция на публикации президента Украины. В прошлый раз пользователи "Твиттера" раскритиковали его обращение к народу, в котором тот заявил о "поражении" России.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / Francisco Seco

Юрий Лысенко
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