"А что там с мирными переговорами?": Зеленского попытались вразумить, уличив в планах бежать в США после поражения

Пользователи "Твиттера" в комментариях подвергли критике заявления президента Украины Владимира Зеленского о новых "мощнейших" решениях для государства. Они упрекают Киев в нежелании вести мирные переговоры и напоминают об огромных жертвах среди украинцев.

"Ему всегда будет мало", — написал один из юзеров.

Другой предположил, что Зеленский намерен выпросить ещё 25 миллиардов у США и сделать вид, что Украина продолжает эффективно сопротивляться Российской армии. Ещё один комментатор задался вопросом о том, сколько ещё мужчин с Украины должны отправиться по прихоти президента Незалежной на смерть, и обвинил Зеленского в преступлениях против собственного народа.

"А что там с мирными переговорами?" — намекнул ещё один читатель украинскому президенту.

Подвести общий знаменатель под этими комментариями можно так: по мнению пользователей "Твиттера", Украина не одолеет Россию в бою, поэтому пора вспомнить о своём народе и перейти к мирным переговорам. В бочку дёгтя добавили и ложку мёда: проиграв конфликт, украинское правительство сможет сбежать в США и там жить припеваючи на присвоенные с военной и гуманитарной помощи Украине миллионы.