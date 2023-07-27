"Посмотрите на реальность": Слова Зеленского о "поражении" России вызвали смех в Сети
Пользователи Twitter раскритиковали обращение Зеленского к нации о поражении РФ
Пользователи Twitter раскритиковали обращение украинского президента Владимира Зеленского к народу, в котором тот заявил о "поражении" России. Глава Незалежной рассказал, что Российская армия якобы "проигрывает конфликт", а спасти положение ВС РФ не сможет уже "ни одна ракета".
Один из комментаторов предложил Зеленскому вместо подобных заявлений лучше всерьёз задуматься о мирных переговорах, пока ещё не стало совсем поздно. Другой же отметил, что Киев говорит о "поражении" Москвы ещё с самого начала боевых действий, однако с каждым днём ситуация для украинской армии только ухудшается.
"Когда вы перестанете мечтать и посмотрите на реальность?" — поддержал их ещё один пользователь.
Ещё один комментатор призвал украинского лидера наконец реально посмотреть на вещи, в том числе на медленное контрнаступление ВСУ.
"Вы далеки от этой цели как никогда", — заявили читатели.
А ранее пользователи "Твиттера" подняли на смех за грустные лица собравшихся в кабинете украинского президента Владимира Зеленского. Совещание было посвящено экспорту сельхозпродукции из Незалежной. Комментаторы заметили, что у всех присутствующих есть одна общая деталь.
ТАСС / AP / Clodagh Kilcoyne