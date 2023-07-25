"Всё идёт не так": Пользователи Сети приметили важную деталь на совещании Зеленского

Пользователи Twitter подняли на смех всех собравшихся на совещании в кабинете Владимира Зеленского, которое было посвящено экспорту сельхозпродукции из Незалежной. Читатели заметили, что у присутствующих есть одна общая деталь — грустные и уставшие лица.

"То, что я могу прочесть по вашим лицам, похоже, что всё идёт не так, как вы предполагали", — заявил один из подписчиков.

Другие пользователи назвали собравшихся преступниками и шоу клоунов.

"Этим всё сказано", — написал один из юзеров, указав на одного из собравшихся, обхватившего руками голову.

А один из комментаторов не стал давать оценку выражению лица политиков и высказал точку зрения относительно просьб украинского лидера. По его мнению, одним из фирменных знаков переговоров Зеленского является выражение "всё, что мне не нравится, — неприемлемо".

"Возможно, кто-то должен сказать Зеленскому, что выдвигать требования — это не дипломатия. Очевидно, что это будут не его западные спонсоры, поскольку они смотрят на дипломатию через ту же сумасшедшую линзу", — написал читатель, чей пост за несколько часов оценило более сотни пользователей.